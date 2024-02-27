В Киеве задержали украинца, кричавшего «Ахмат – сила!»

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В Киеве задержан мужчина, который на одной из улиц города выкрикивал чеченский лозунг «Ахмат – сила!», сообщает издание «МК».
Задержанный украинец принес извинения и заявил, что во время комендантского часа праздновал свой день рождения, а выкрикивание чеченского лозунга было шуткой.
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