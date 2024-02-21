В Британии раскрыли, почему Зеленский срочно покинул Киев

Президент Украины Владимир Зеленский в срочном порядке покинул Киев из-за нестабильной политической обстановки, которая сложилась после потери Авдеевки. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Причина, почему Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город и уехал на фронт, заключается в том, что он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка», — пояснил Меркурис в своем блоге на YouTube.
По его словам, рейтинги Зеленского стремительно понижаются из-за неудач ВСУ на поле боя, а особенно на фоне потери Авдеевки и других населенных пунктов. Именно из-за этого, считает Меркурис, украинскому лидеру сложно находиться в столице, где он постоянно сталкивается со своими политическими оппонентами.
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Элина Позднякова