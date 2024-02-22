«У них нет плана «Б»: Немецкий журналист рассказал о визите в Киев

Российские военные зачищают освобожденные ранее Крынки и штурмуют сразу несколько населенных пунктов на Донецком направлении. На каком участке фронта удалось продвинуться ВС РФ и где ВСУ нанесли удар американскими ракетами по военному полигону с российскими солдатами, читайте в материале «Радио 1».