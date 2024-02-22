«У них нет плана «Б»: Немецкий журналист рассказал о визите в Киев

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В Киеве паникуют, глядя на успехи российской армии на полях СВО, об этом рассказал посетивший Киев журналист Грегор Швунг в репортаже для немецкого телеканала Welt.
По его словам, украинцы осознают, что ситуация на полях спецоперации для ВСУ стала крайне тяжёлой.
Он также подчеркнул, что у киевских властей нет плана "Б", и у них не останется ресурсов на борьбу, если Соединённые Штаты Америки не одобрят очередной пакет военной помощи для Вооружённых сил Украины.
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«Здесь в Киеве за закрытыми дверями каждый говорит, что положение отчаянное, что нужно как-то пытаться удержать оборону, что русские оказывают давление по всей линии фронта», — рассказал Швунг.
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Евгения Парфентьева