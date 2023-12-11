В Киеве затопило две станции метро

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В Киеве начало затапливать входы на станции метро «Олимпийская» и «Черниговская». Об этом пишет украинское издание «Клименко.Тайм».
Ранее украинское издание «Страна» сообщало,что в понедельник после закрытия шести аварийных станций киевского метрополитена у входов образовались огромные очереди.
На опубликованных изданием фотографиях видно, что на расположенной рядом со входами автостоянке машины стоят в воде, которая доходит до середины колёс. Вода продолжает поступать на станции, расположенные в разных районах города. На фото видно, что на обочинах лежит снег, но сотрудников спецслужб не видно.
Ранее, в начале декабря, киевские власти сообщали о закрытии шести станций синей ветки метро из-за угрозы затопления. Однако отмечалось, что во время объявления тревоги они будут действовать как укрытия.
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На опубликованных изданием фотографиях видно, что на расположенной рядом со входами автостоянке машины стоят в воде, которая доходит до середины колёс. Вода продолжает поступать на станции, расположенные в разных районах города. На фото видно, что на обочинах лежит снег, но сотрудников спецслужб не видно.
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Анастасия Чинкова