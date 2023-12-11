Украинские военные собираются заразить патогенами питьевую воду, сообщили в Минобороны

Фото: iStock/andrey shalari
Украинские военные собираются преднамеренно заразить патогенами источники питьевой воды, запасы продуктов питания и корма для животных. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.
По словам Кириллова, ВСУ устраивают такие акции, чтобы сохранять и усиливать социальную напряжённость, повышать рост недовольства россиян местными властями и создавать угрозы продовольственной безопасности.
Читайте также:
ООН признала массовые пытки россиян на Украине, сообщили в СПЧ
Арестович* назвал три сценария развития событий на Украине в 2024 году
Последние новости СВО: где активизировались бои, что взяли под контроль ВС РФ
*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, объявлен в розыск
Анастасия Чинкова