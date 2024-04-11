В Киеве заявили о новом способе экономии

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В этом году восемь больших фонтанов в центре Киева не будут подсвечиваться по экономическим причинам. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, речь идет о фонтанах «Великий», «Водяной шар», «Каскадный», «Учредите Киева» и «Крещатик».
Отмечается, что ранее городские фонтаны включались в мае и отключались в конце сентября.
До этого Всемирный банк предупредил, что Украина может обанкротиться в следующем году, если западные кредиторы откажутся списать украинские долги.
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«Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на площади Независимости и в акватории Русановского канала достаточно энергозатратны», – объяснили в администрации.
Отмечается, что ранее городские фонтаны включались в мае и отключались в конце сентября.
До этого Всемирный банк предупредил, что Украина может обанкротиться в следующем году, если западные кредиторы откажутся списать украинские долги.
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Александр Климов