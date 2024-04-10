Сийярто заявил об удивительном лицемерии лидеров ЕС в отношении Украины

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Лидеры многих стран Евросоюза демонстрируют удивительное лицемерие, говоря о конфликте на Украине и антироссийских санкциях. Об этом рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он напомнил, что выступает за мирные переговоры между Россией и Украиной и не поддерживает антироссийские санкции. При этом некоторые страны считают также, однако «выражают свою поддержку в sms-сообщениях», боясь делать это открыто.
Он также напомнил, что Венгрия — единственная страна НАТО, которая никогда не посылала Украине оружие. Кроме того, Сийярто подчеркнул, что украинский конфликт нельзя решить на поле боя ввиду невозможности победы над Россией, которая является ядерной державой. Украина же сможет продолжать борьбу только при поддержке стран Запада. В конце концов, по словам венгерского министра, дело дойдет до мирных переговоров.
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«Это лицемерие сегодня, к сожалению, характеризует всю европейскую политику, особенно военную политику. Удивительное лицемерие проявляется в том, что все грозят кулаками русским, а когда мы отворачиваемся, то, упс, оказывается, что они уже наладили с ними какой-то бизнес», — сказал Сийярто.
Он также напомнил, что Венгрия — единственная страна НАТО, которая никогда не посылала Украине оружие. Кроме того, Сийярто подчеркнул, что украинский конфликт нельзя решить на поле боя ввиду невозможности победы над Россией, которая является ядерной державой. Украина же сможет продолжать борьбу только при поддержке стран Запада. В конце концов, по словам венгерского министра, дело дойдет до мирных переговоров.
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Элина Позднякова