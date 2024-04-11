На Украине зявили о взрывах в Одессе

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На Украине, в районе Одессы, прозвучали взрывы, передает издание «Страна.ua».
Подробности не сообщаются.
В настоящее время в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях действует режим предупреждения о воздушной угрозе.
Ранее, 10 апреля, глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил о повреждениях транспортной инфраструктуры в южной части Одесской области.
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В настоящее время в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях действует режим предупреждения о воздушной угрозе.
Ранее, 10 апреля, глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил о повреждениях транспортной инфраструктуры в южной части Одесской области.
«В Одесском районе повреждена транспортная инфраструктура и грузовики, которые были рядом», — поведал Кипер.
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Александр Климов