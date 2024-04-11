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На Украине зявили о взрывах в Одессе

11 апреля 2024, 00:40
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

На Украине, в районе Одессы, прозвучали взрывы, передает издание «Страна.ua».
Подробности не сообщаются.

В настоящее время в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях действует режим предупреждения о воздушной угрозе.



Ранее, 10 апреля, глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил о повреждениях транспортной инфраструктуры в южной части Одесской области.

«В Одесском районе повреждена транспортная инфраструктура и грузовики, которые были рядом», — поведал Кипер.

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#киев
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Раскрыты задачи завербованных для ВСУ членов наркокартелей
«Известия»: участники наркокартелей способны выполнять для ВСУ грязную работу
11 апреля 2024, 01:00

Фото: iStock/Olena_Z

Члены мексиканского и колумбийского наркокартелей, завербованные на Украине, выполняют специальные задания. Об этом газете «Известия» рассказал мексиканский эксперт по безопасности Давид Саусеро.
По словам эксперта, члены наркокартелей будут использоваться в грязной войне, включая пытки, шпионаж, диверсии и массовые убийства. Это действия, на которые сами ВСУ, скорее всего, не пойдут. Члены колумбийских и мексиканских наркокартелей хладнокровны, бесчеловечны и готовы совершить любое преступление, поделился Саусеро.

Профессор международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец сказал, что южноамериканцы в меньшинстве и не могут изменить ход боевых действий.

Ранее Служба внешней разведки России (СВР) сообщала, что члены картеля вербуются в тюрьмах США для работы на Украине. Она отметила, что процесс вербовки, согласованный с наркокартелями, был таков, что «ни одна банда не решилась бы сотрудничать с американскими властями без их согласия». По данным СВР, в процессе вербовки участвуют ФБР и Управление по борьбе с наркотиками.

ФБР отказалось комментировать эту информацию.

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#сша
#украина
#наемники
#эксперты
#сво
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Американские военные начали жаловаться из-за отсутствия денег
10 апреля 2024, 23:57

Фото: iStock/Andrii Atanov

В случае отсутствия согласования пакета помощи Украине в конце мая американские и европейский силы окажется без денег, заявила министр армии США Кристин Вормут, передает РИА Новости.
«Не будет денег, чтобы развернутые в Европе силы продолжали миссии, не будет денег на транспортировку, чтобы передислоцировать их, отправить новые, мы не сможем поддерживать свое участие в учениях», – сказала Вормут на слушаниях в Палате представителей.

Ранее, 10 апреля, помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что Вашингтон должен продолжать финансировать Киев, чтобы окупить свои двухлетние инвестиции.

Пакет помощи Украине, который рассматривается Конгрессом с осени прошлого года, предусматривает выделение средств на подготовку украинских войск и расширение военного присутствия США в зонах ответственности европейского командования.

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Рота польских наёмников прибыла в район Орехова в Запорожской области
#финансирование
#европа
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#украина
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Рота польских наёмников прибыла в район Орехова в запорожской области
Рогов: до роты польских наемников прибыли в район Орехова Запорожской области
10 апреля 2024, 22:26

Фото: iStock/CatEyePerspective

До роты польских наёмников прибыли в район запорожского города Орехов, который временно находится под контролем Украины. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Орехов несколько дней назад прибыло подразделение польских наемников численностью до роты. Эта информация подтверждается местными жителями. Из Орехова они могут двинуться к участкам линии боевого соприкосновения у Работино, Малой Токмачки или Вербового», — цитирует ТАСС Рогова.

Он уточнил, что польские наёмники принимают участие в боевых действиях на разных участках спецоперации с самого её начала. По его словам, в момент присутствия на Украине в своей стране они формально находятся в отпуске или отставке. То есть наёмники не являются представителями польской армии. Они как бы сами по себе и действуют через «Иностранный легион» ВСУ, заключил Рогов.

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#информация
#всу
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ВС РФ уничтожили робота ВСУ ударом FPV-дрона
10 апреля 2024, 21:46

Фото: iStock/vadimrysev

Российские бойцы уничтожили редкую американскую роботизированную машину-носильщика MUTT уничтожили в районе Артёмовска. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, машина-носильщик MUTT была передана ВСУ в качестве эксперимента, который провалился. Образец оперативно заметили бойцы подразделения забайкальских «Чёрных волков» и нанесли по нему удар, превратив машину в металлолом.

MUTT предназначена для того, чтобы подвозить боеприпасы подразделениям на линии соприкосновения, а также для эвакуации раненых с поля боя. Она может перевозить до 500 кг и работать без подзарядки около трех суток. Известно, что разработчиками данного агрегата является компания, которая произвела танк Abrams, боевые машины Stryker и LAV.

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#машина
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Зеленский впервые заговорил о возможности обсуждения «мирного плана» с Россией
Зеленский: Россия сможет обсуждать «мирный план» после его утверждения
10 апреля 2024, 20:25

Мирный план с участием России возможен, однако это произойдет лишь после его утверждения на конференции в Швейцарии, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.
«Мы подготовим план, и я думаю, что некоторые пункты будут готовы и будут содержать конкретные детали о том, что нужно делать, уже во время первой встречи», — отметил украинский лидер.
Зеленский добавил, что после обсуждений в Швейцарии будет разработан полноценный план, который затем переговорщики представят российским представителям. Однако, подчеркнул украинский президент, это произойдет только после формирования общего мнения саммита.

Швейцария проведет в июне мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил , что Швейцария не направила России приглашения.

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«Крепкий план»: Рогов высмеял слова Зеленского о новом контрнаступлении
Рогов: у Зеленского есть план, но он никак не связан с контрнаступлением
10 апреля 2024, 20:03

У президента Украины Владимира Зеленского действительно есть какой-то план, однако он никак не связан с новым контрнаступлением ВСУ. Такое мнение выразил глава общественно движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
«То, что у Зеленского есть "план", и, видимо, очень "крепкий план", лично у меня не вызывает сомнений. Только он не связан с контрнаступлением, а используется для того, чтобы оторваться по полной и уйти от реальности», — цитирует РИА Новости Рогова.

При этом он добавил, что с таким же успехом Зеленский может объявить новое контрнаступление ВСУ на правом берегу Днепра или где-то под Львовом.

Напомним, накануне Зеленский заявил в интервью Bild, что в стране разработан план нового контрнаступления, а для победы над Россией необходимо лишь современное вооружение.

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В США рассказали, что произошло с наёмниками на Украине
Экс-разведчик Риттер: на Украине стало меньше иностранных наёмников
10 апреля 2024, 19:46

Фото: iStock/zabelin

Иностранных наёмников на Украине стало меньше. Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер YouТube-каналу Dialogue Works.
По его мнению, прибывшие воевать на стороне ВСУ иностранцы стали понимать, что то, что происходит на фронте – это не игра.
«Все меньше из них хотят попадать под артиллерийские обстрелы российских войск снова и снова без надежды на выживание», – пояснил Риттер.

Он добавил, что число боевиков существенно уменьшилось после неудачного контрнаступления ВСУ в прошлом году. Украинское командование бросало в бои иностранных военных, большинство из которых были ликвидированы, подытожил бывший американский разведчик.

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#сво
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Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост
Зеленский заявил о подготовке плана наступления с разрушением Крымского моста
10 апреля 2024, 19:38

Фото: iStock/Apriori1

Киев готовит план нового контрнаступления, который включает в себя разрушение Крымского моста. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild.
«Мы очень этого ждем. Речь идет не только о мосте в Керчи, который находится на слуху. Мы говорим о некоторых военных объектах инфраструктуры, таких как мосты и аэродромы», — сказал он.
Зеленский пояснил, что украинские вооруженные силы планируют атаковать мосты, по которым транспортируется вооружение, и аэродромы, с которых осуществляются вылеты самолетов, наносящих удары по территории Украины.

Киев ранее предпринимал несколько попыток нанести удары по Крымскому мосту. Например, 17 июля 2023 года украинские военные атаковали его двумя морскими дронами. В результате была повреждена дорожная часть моста, а также пострадала девочка, ее родители погибли.

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В Великобритании неожиданно высказались о России
Галлоуэй: конфликт не закончится, пока Россия не защитит жителей Донбасса
10 апреля 2024, 17:53

Фото: iStock/nevenmn

Конфликт на Украине не утихнет до тех пор, пока Россия не защитит население Донбасса. С таким мнением на своем YouTube-канале выступил член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй.
Он отметил, что киевский режим продолжает обстреливать безвинное гражданское население Донбасса американскими и западными боеприпасами, поэтому Россия не прекратит этот конфликт, пока эти орудия не удастся отодвинуться настолько далеко, чтобы они не могли атаковать этнически русское население Украины.

Галлоуэй также раскритиковал украинское правительство за жестокие преступления против населения восточной части страны и потребовал проведения суда над президентом США Джо Байденом за его поддержку действий киевского режима.

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