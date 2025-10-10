В Кирове врачи извлекли из промежности 11-летней девочки каучуковый мячик
В Кирове врачи успешно извлекли из тела 11-летней девочки маленький каучуковый мячик, который она затолкала в промежность «из любопытства». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Школьница обратилась к врачам с жалобами на боли в области копчика, которые усиливались при движении. По словам матери, девочка недавно поскользнулась и ударилась именно этой частью тела. Однако проведённая компьютерная томография не выявила переломов или повреждений копчика.
Вместо этого на снимках медики обнаружили инородное тело в верхней части влагалища — небольшой каучуковый мячик, который смог проникнуть внутрь из-за своих размеров и формы. Выйти самостоятельно он не мог из-за особенностей детской анатомии.
Врач-гинеколог Кировской областной детской больницы Елена Колотилова отметила, что такие случаи не редкость. За годы практики она встречала разные предметы, которые подростки вводили в организм «для экспериментов»: капсулы от киндер-сюрпризов, пластиковые детали игрушек, колпачки от ручек и флакончики с лаком для ногтей.
