В Кирове врачи извлекли из промежности 11-летней девочки каучуковый мячик

10 октября 2025, 18:20

В Кирове врачи успешно извлекли из тела 11-летней девочки маленький каучуковый мячик, который она затолкала в промежность «из любопытства». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.