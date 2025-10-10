В США прах умерших превращают в карандаши: новый тренд «эко-похорон»
В США набирает популярность необычный способ «увековечить» память об умерших — прах превращают в карандаши для рисования.
Как сообщает BAZA, стартап из Америки предложил новый формат экологичных похорон. После кремации из праха извлекают углерод, который используется для создания графита. Из одного человека, весом около трёх килограммов праха, можно изготовить примерно 250 карандашей.
Карандаши помещают в специальную деревянную коробку-урну со встроенной точилкой. Стружка при затачивании остаётся внутри, постепенно заполняя контейнер. Так символически создаётся «замкнутый цикл жизни».
Стоимость такого набора — около 400 долларов (примерно 33 тысячи рублей). В России пока подобных «посмертных инноваций» не предлагают.
