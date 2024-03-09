В Кировской области нашли нарколабораторию с килограммами мефедрона

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Спецслужбы обнаружили крупную нарколабораторию в Кировской области. Внутри они нашли 25 кг мефедрона в порошковой форме и сотни литров неопознанной жидкости, пишет Telegram-канал Mash.
Полиция установила, что 55-летний Павел Б. организовал незаконное производство и сбыт наркотиков, которые хранились в его доме и хозпостройках на участке в посëлке Октябрьский. Подозреваемый уже привлекал внимание правоохранительных органов, и после получения разрешения на обыск правоохранители нагрянули к нему.
В результате обнаружены реактор, оборудование для производства наркотиков, а также большое количество вещества и жидкости. Проведенная экспертиза подтвердила наличие почти 5 кг мефедрона в порошке.
Подозреваемого задержали и арестовали на семь суток по обвинению в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
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В результате обнаружены реактор, оборудование для производства наркотиков, а также большое количество вещества и жидкости. Проведенная экспертиза подтвердила наличие почти 5 кг мефедрона в порошке.
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Артем Кузьмин