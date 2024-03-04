Москвич устроил нарколабораторию на даче под Химками

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за надписи на Поспеловской батарее, расположенной на острове Русский во Владивостоке и входящей в состав Владивостокской крепости. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу следственного управления СК по Приморскому краю.