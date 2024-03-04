Москвич устроил нарколабораторию на даче под Химками

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Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в дачном доме в городском округе Химки, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При обыске в помещении был обнаружен химический реактор, стеклянные колбы, канистры с жидкостями, электронные весы, магнитный перемешиватель и контейнер с веществом. Эксперты проверили содержимое одной из канистр – там оказался наркотик мефедрон», — говорится в сообщении.Организатор нарколаборатории был задержан на месте с поличным. Им оказался 21-летний москвич. Он рассказал, что дачу под нарколабораторию арендовали его кураторы. Там он начал производить мефедрон и распространять его через даркнет.
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