Москвич устроил нарколабораторию на даче под Можайском

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
24-летнего ранее судимого жителя Москвы задержали подмосковные полицейские по подозрению в производстве наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«При обыске арендованного задержанным дома в СНТ в Можайском городском округе было обнаружено оборудование, противогаз, лабораторная посуда, электронные весы, канистры с жидкостью и четыре пакета с порошком, общий вес которого составил около четырёх килограммов», — говорится в сообщении.Эксперты проверили содержимое одного из пакетов: это оказался наркотик мефедрон.
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