В деревне под Подольском обнаружили нарколабораторию

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лабораторию для изготовления наркотиков обнаружили полицейские в частном доме в деревне Северово городского округа Подольск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В доме полиция изъяла вакууматор, средства химической защиты, электронные весы, колбы и другое лабораторное оборудование, а также канистры с жидкостями и кристаллическими веществами. Экспертиза установила, что обнаруженная жидкость объёмом 23 литра является прекурсором для синтеза наркотиков», — говорится в сообщении.Хозяином лаборатории оказался 21-летний гражданин одной из стран Прибалтики. Он признался, что через мессенджер получил предложение заняться производством наркотиков, по указанию куратора арендовал деревенский дом и организовал нарколабораторию. Всё необходимое он получал через тайники-закладки.
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