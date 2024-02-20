В деревне под Подольском обнаружили нарколабораторию

В Санкт-Петербурге суд сотрудников правоохранительных органов принести извинению адвокату Адвокатской палаты Ленинградской области Алексею Калугину, которого в 2021 году не допустили к подзащитному в ОВД. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на Объединенную пресс-службу судов города.