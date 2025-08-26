В Красноярском крае рыбак два дня дрейфовал на лодке с телом умершего брата
В Красноярском крае рыбак два дня дрейфовал на сломанном лодке с телом умершего брата. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Происшествие случилось на реке Чулым. Во время рыбалки у мужчин на лодке сломался мотор, в результате чего они не смогли вернуться на берег. На борту не было весел, поэтому они двигались дальше по течению.
Братья регулярно созванивались с родными, но через несколько дней один из них внезапно умер. Об этом узнал сын погибшего, после чего сообщил о произошедшем в экстренные службы.
Спасатели нашли лодку на четвертый день. Умершего забрали на экспертизу, а с выжившим братом работают полицейские.
