В Красноярском крае рыбак два дня дрейфовал на лодке с телом умершего брата

Фото: iStock/Stanislav_Moroz

В Красноярском крае рыбак два дня дрейфовал на сломанном лодке с телом умершего брата. Об этом сообщает telegram-канал Mash.



Происшествие случилось на реке Чулым. Во время рыбалки у мужчин на лодке сломался мотор, в результате чего они не смогли вернуться на берег. На борту не было весел, поэтому они двигались дальше по течению.

Братья регулярно созванивались с родными, но через несколько дней один из них внезапно умер. Об этом узнал сын погибшего, после чего сообщил о произошедшем в экстренные службы.

Спасатели нашли лодку на четвертый день. Умершего забрали на экспертизу, а с выжившим братом работают полицейские.

Иван Мусатов

