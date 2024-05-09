В Одесской области кабельные каналы показали трансляцию Парада Победы в Москве

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Кабельные каналы в Одесской области в прямом эфире транслировали Парад Победы на Красной площади в Москве. Высказывалось предположение, что телевидение было взломано хакерами.
Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». Издание также опубликовало видеозаписи из местных пабликов. Видно, как при переключении каналов появляются кадры военного парада в Москве. Журналисты предположили, что сервер кабельного телевидения подвергся хакерской атаке.
Трансляция российских телеканалов запрещена на Украине с 2014 года. В нынешнем году Украина впервые не празднует День Победы. В июне 2023 года Зеленский подписал указ, согласно которому празднование переносится на 8 мая, а 9 мая стало «Днём Европы» и потеряло статус выходного дня.
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Александр Бойцов