В Берлине полиция не позволила пройти шествию «Бессмертного полка» одним строем

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Берлинская полиция вмешалась в шествие «Бессмертного полка», не позволив его участникам единым строем пройти к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене. Об этом пишет «РИА Новости».
Шествие проходит на фоне запрета властей Берлина на символику Советского Союза и флаг РФ. Отмечается, что акция началась под пение военных песен, а также крики «ура», но практически сразу была остановлена.
Несколько проходов к мемориалу перекрыла полиция. Людям, которые не успели присоединиться к шествию, пришлось через забор передавать цветы для возложения. Помимо этого, акцию пытались сорвать провокаторы с флагами Украины, но их оттеснили сотрудники правоохранительных органов.
Сегодня на Красной площади в Москве прошел Парад Победы. На празднование 79-й годовщины победы в Великой Отечественной Войне были приглашены главы дружественных государств — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и некоторых других.
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Несколько проходов к мемориалу перекрыла полиция. Людям, которые не успели присоединиться к шествию, пришлось через забор передавать цветы для возложения. Помимо этого, акцию пытались сорвать провокаторы с флагами Украины, но их оттеснили сотрудники правоохранительных органов.
Сегодня на Красной площади в Москве прошел Парад Победы. На празднование 79-й годовщины победы в Великой Отечественной Войне были приглашены главы дружественных государств — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и некоторых других.
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Дарья Осипова