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Виталий, последние 30 лет проживающий в Берлине, в День Победы вышел на улицу в шапочке цветов российского флага. Так он выразил своё несогласие и протест в связи с запретом немецких властей демонстрации российской символики 9 мая.
В беседе с корреспондентом телеграм-канала Ruptly немолодой россиянин задался риторическим вопросом: где же хвалёная западная свобода слова и свобода самовыражения? Где их основы демократии? Виталий подчеркнул, что в якобы свободной и демократической европейской стране никакой свободы слова уже не осталось.
Виталий также отметил, что немцы просто забыли кое о чём. Например, забыли Москву, Сталинград. Нужно осторожно им об этом напомнить, считает россиянин.
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«Понимаете, если я шапочку сниму, тогда я в зеркало смотреть не стану, будет стыдно», — отметил он.
Виталий также отметил, что немцы просто забыли кое о чём. Например, забыли Москву, Сталинград. Нужно осторожно им об этом напомнить, считает россиянин.
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Александр Бойцов