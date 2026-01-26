В Китае 59-летняя женщина родила из-за сильного чувства одиночества

26 января 2026, 19:27

SCMP: в провинции Цзянсу 59-летняя китаянка от одиночества родила мальчика

Фото: iStock/Kseniia Kapris

В восточной китайской провинции Цзянсу 59-летняя женщина родила мальчика и стала самой возрастной роженицей в истории своего города. Об этом информирует местное издание SCMP.