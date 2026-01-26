Достижения.рф

В Китае 59-летняя женщина родила из-за сильного чувства одиночества

SCMP: в провинции Цзянсу 59-летняя китаянка от одиночества родила мальчика
В восточной китайской провинции Цзянсу 59-летняя женщина родила мальчика и стала самой возрастной роженицей в истории своего города. Об этом информирует местное издание SCMP.



Малыш появился на свет 9 января путем кесарева сечения в Народной больнице №1 города Чжанцзяган. Вес ребенка при рождении составил 2,2 килограмма. Согласно информации источника, его мать Цзоу поставила новый городской рекорд по возрасту, в котором она родила.

У женщины и ее мужа уже есть взрослая дочь, проживающая за границей. Это обстоятельство привело к тому, что супруги ощущали себя одинокими. Около двух лет назад они приняли решение завести еще одного ребенка. Роды прошли благополучно, и состояние как матери, так и новорожденного оценивается как удовлетворительное.

