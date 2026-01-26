В Новосибирске обновили трамваи на маршруте №13
Самый востребованный в Новосибирске трамвайный маршрут № 13, курсирующий между Гусинобродским шоссе и улицей Писарева, полностью укомплектовали новыми вагонами. Об этом сообщили в городской администрации.
Так, на линию выпустили совершенно новые, современные чёрно-красные модели Т-701. Маршрут для внедрения техники нового поколения выбирали исходя из высокой потребности горожан.
«Именно поэтому его выбрали первым для внедрения современных моделей: низкий пол, больше дверей, комфорт для пассажиров, в том числе маломобильных», — пишет Om1 Новосибирск.
Обновлять трамвайный парк в Новосибирске будут поэтапно. Следующие вагоны направят уже на другие маршруты.
Однако жители города считают, что в обновлении также нуждаются рельсы и остановки, поскольку из трамваев приходится «вылезать на полуметровый слой снега».