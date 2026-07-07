В Китае брошенный семьей пенсионер два года бродит голым по многоэтажке
В китайском городе Шанхай пенсионер два года живет в полной изоляции после того, как оставил семью. Он часто по многоэтажке полностью обнаженным, сообщает издание Sohu.
По словам соседей, жена и дети бросили пенсионера, и он оказался предоставлен сам себе. За это время мужчина стал страдать тяжелым психическим расстройством: он ходит в туалет прямо в коридоре и разговаривает сам с собой.
Стены и пол подъезда покрыты грязью, из него также исходит стойкий неприятный запах. Из-за этого жильцы с трудом могут там находиться. Некоторые из них поставили возле дверей защитные сетки с пластиковыми шипами, чтобы пенсионер не подходил слишком близко.
Соседский комитет неоднократно просил сына пенсионера отвезти его в больницу. Однако тот ограничился ежедневной доставкой еды и отказался заниматься другими проблемами родителя.
Читайте также: