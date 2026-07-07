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В центре Манхэттена появилась угроза обрушения 38-этажного здания

Фото: iStock/Dushlik

В центре Манхэттена появилась угроза обрушения 38-этажного офисного здания. Об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местных властей.



В здании, которое раньше использовалось как штаб-квартира фармацевтической компании Pfizer, проводится реконструкция под жилые помещения. Из-за ремонтных работ этажи с 21-го по 26-й начали прогибаться под нагрузкой.

Спасатели уже эвакуировали само офисное здание, а также соседние высотки и школа, в которой учатся около 400 детей. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет завалился на бок во время взлета в бывшей республике СССР. Всего на борту находился 181 человек.

Лидия Пономарева

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