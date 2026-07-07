Блогера задержали после того, как он помахал рукой проезжавшему мимо автозаку: реакция СПЧ

07 июля 2026, 19:01

Член СПЧ Меркачева: если человек помахал рукой полиции, его нельзя задерживать

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В Москве сотрудники правоохранительных органов применили силу к стримеру, который во время прогулки помахал рукой проезжавшему служебному автомобилю. Инцидент произошел вечером 3 июля в районе Китай-города, сообщает издание «Осторожно, новости».