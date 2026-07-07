Блогера задержали после того, как он помахал рукой проезжавшему мимо автозаку: реакция СПЧ
В Москве сотрудники правоохранительных органов применили силу к стримеру, который во время прогулки помахал рукой проезжавшему служебному автомобилю. Инцидент произошел вечером 3 июля в районе Китай-города, сообщает издание «Осторожно, новости».
Блогер Виталий вышел в прямой эфир Twitch вместе с друзьями. На опубликованных кадрах видно, как он улыбается и машет проезжающему автозаку. Машина мгновенно остановилась, из нее вышел мужчина без опознавательных знаков и жестко задержал молодого человека.
Сам стример утверждает, что силовики нанесли ему удары по лицу и ногам. В отделе полиции, по его словам, присутствующих оскорбляли, били руками и применяли электрошок. Он также сообщил, что среди задержанных были несовершеннолетние. Правоохранители интересовались целью нахождения компании в центре Москвы. У всех переписали паспортные данные, сфотографировали и отпустили без составления протоколов, хотя закон этого требует.
Произошедшее вызвало критику со стороны члена Совета по правам человека при президенте РФ Евы Меркачевой. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что действия сотрудников недопустимы, поскольку в жесте стримера не было угрозы: руки пустые, а его внешний вид не вызывал опасений. Меркачева подчеркнула, что оснований для применения насилия в такой ситуации не возникало.
По мнению правозащитницы, инцидент свидетельствует о сильном стрессе у полицейских. Она считает, что силовикам необходимы соответствующие программы, чтобы они не вымещали напряжение на гражданах. В противном случае, предупредила Меркачева, люди будут бояться даже махать рукой или улыбаться при виде служебной машины, что негативно скажется как на обществе, так и на самой правоохранительной системе.
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