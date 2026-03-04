Таможенники в Чите обнаружили у туриста когти медведя при попытке вывоза в Китай
Читинские таможенники обнаружили у иностранного туриста 16 когтей медведя при попытке вывоза в Китай. Об этом сообщает пресс служба ФТС России.
Во время досмотра багажа и личных вещей пассажира инспекторы обратили внимание на предметы, похожие на части дикого животного. Экспертиза показала, что это сушёные когти медведя с остатками мягких тканей. Общий вес находки составил почти 300 граммов. Мужчина пояснил, что получил когти в подарок от знакомого, проживающего в России, и не знал о необходимости их декларирования.
Изъятые дериваты направили на экспертизу для установления видовой принадлежности животного. По факту произошедшего Читинская таможня проводит проверку.
В ведомстве напомнили, что части тел животных относятся к дериватам. Медведи и их дериваты подпадают под действие Конвенции СИТЕС, поэтому для их вывоза требуется предварительное разрешение Росприроднадзора и Россельхознадзора, а также заполнение таможенной декларации.
