Мужчина с лопатой напал на китайский ресторан в надежде остановить новую эпидемию

10 марта 2026, 21:10

В США мужчина с лопатой разнёс кухню китайского ресторана из-за слухов о вирусе

Фото: Istock/olegusk

Полиция США задержала мужчину, который устроил погром в китайском ресторане. Как сообщает британская газета Daily Star, инцидент произошёл в одном из заведений города Орландо, штат Флорида.





43-летний мужчина сначала пытался попасть в ресторан через служебный вход, после чего ворвался через главную дверь и прошёл прямо на кухню. Там он разбил часть оборудования и испортил продукты лопатой.



Владелец организации попытался остановить нападавшего, но дебошир ударил его лопатой по спине. На допросе задержанный заявил, что действовал из заботы о человечестве. По его словам, он пытался предотвратить новую пандемию коронавируса.



Мужчина назвал себя пророком и заявил, что все китайские рестораны якобы планируют выпустить новый штамм COVID-19 6 июля. Ему предъявили обвинения в нападении и порче имущества.





