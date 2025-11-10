В Орске признанный умершим россиянин не дождался признания его живым и умер
В Орске умер россиянин, которого весной 2025 года ошибочно признали мертвым. Об этом сообщает «Лента.ру».
Мужчину приняли за умершего из-за неверного опознания тела неизвестного человека. В течение нескольких месяцев он пытался восстановить документы, подтверждающие, что он жив, однако сделать это не успел — в октябре местный житель скончался по факту.
Ошибочная запись о смерти осложнила организацию похорон для родственников. Аннулировать её удалось только через суд.
