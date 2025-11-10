Достижения.рф

Россия готова принять десятки тысяч трудовых мигрантов из Индии

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия готова принять десятки тысяч трудовых мигрантов из Индии. Об этом сообщает The Times of India.



Ожидается, что во время визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели в декабре будет подписано соглашение о привлечении квалифицированных специалистов. Индийские работники частично заменят мигрантов из Средней Азии, особенно в строительстве и текстильной промышленности.

По информации издания, число граждан Индии в России за прошлый год выросло на 25%. К концу 2025 года их численность может превысить 70 тысяч человек.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0