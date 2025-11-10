Россия готова принять десятки тысяч трудовых мигрантов из Индии
Россия готова принять десятки тысяч трудовых мигрантов из Индии. Об этом сообщает The Times of India.
Ожидается, что во время визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели в декабре будет подписано соглашение о привлечении квалифицированных специалистов. Индийские работники частично заменят мигрантов из Средней Азии, особенно в строительстве и текстильной промышленности.
По информации издания, число граждан Индии в России за прошлый год выросло на 25%. К концу 2025 года их численность может превысить 70 тысяч человек.
Читайте также: