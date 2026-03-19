В Китае набрал популярность кофе с яйцами, сваренными в детской моче
В китайском городе Дунъян (провинция Чжэцзян) одна из кофеен привлекла внимание необычным напитком — американо с яйцами, сваренными в детской моче. Об этом сообщает South China Morning Post.
По рецепту яйца сначала варят в детской моче, затем обжаривают и добавляют в кофе. Напиток продавался по цене около 28 юаней (примерно 350 рублей) и за короткое время вызвал интерес у посетителей — за выходные было продано около 100 порций.
Идея основана на местной кулинарной традиции, уходящей корнями в эпоху династии Сун. Такие яйца считаются в регионе деликатесом и даже включены в список нематериального культурного наследия Дунъяна. Сторонники традиции приписывают блюду полезные свойства, включая улучшение кровообращения и снижение «внутреннего жара».
Однако врачи предупреждают о рисках: моча является продуктом жизнедеятельности организма и не обладает доказанной пользой, а её употребление может быть небезопасным. После резонанса в соцсетях и критики со стороны общественности кофейня решила убрать необычный напиток из меню.
