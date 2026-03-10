В Японии открыли выставку, где гостям предлагают понюхать навоз ради лошадей

10 марта 2026, 17:11

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В музее при Нагойском университете открылась необычная выставка, посвящённая редкой породе лошадь Кисо. Экспозиция построена так, чтобы посетители могли познакомиться с животным через разные органы чувств, пишет Newsweek.