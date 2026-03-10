В Японии открыли выставку, где гостям предлагают понюхать навоз ради лошадей
В музее при Нагойском университете открылась необычная выставка, посвящённая редкой породе лошадь Кисо. Экспозиция построена так, чтобы посетители могли познакомиться с животным через разные органы чувств, пишет Newsweek.
Лошадь Кисо считается одной из восьми традиционных японских пород и находится под угрозой исчезновения. Исследователи отметили, что на обычных выставках посетители воспринимают таких животных лишь как культурный объект и не испытывают к ним эмоциональной связи.
Чтобы изменить это, ученые предложили интерактивный формат. Гостям выставки предлагают понюхать навоз редких лошадей на разных стадиях ферментации, послушать записи с исторических конных рынков и подержать в руках копыта животных.
Профессор университета Аяко Умэмура объяснила, что цель проекта — сделать так, чтобы люди воспринимали это наследие как часть своей реальности, а не просто музейный экспонат. После открытия экспозиции ученые опросили 75 посетителей и пришли к выводу, что такой подход помогает сильнее заинтересовать людей проблемой исчезновения породы. В дальнейшем подобные методы планируют использовать и в других выставках музея.
Лошади Кисо — небольшие и коренастые животные ростом около 132–134 сантиметров. Их традиционно использовали для работы в горах и верховой езды. Порода почти исчезла после скрещивания с европейскими лошадьми в XIX веке и была восстановлена благодаря единственному уцелевшему жеребцу по кличке Синмей. Однако сегодня она всё ещё остаётся под угрозой исчезновения.
Читайте также: