В Китае начальство попыталось забрать у сотрудника выигранные в лотерею деньги

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В китайском городе Нинбо сотрудник одной из компаний стал обладателем крупного выигрыша в лотерею — 820 тысяч долларов. Однако руководство потребовало отдать деньги организации. Об этом пишет издание SCMP.
В одной из компаний на корпоративной вечеринке сотрудникам подарили лотерейные билеты. Один из них выиграл около 820 тысяч долларов, что вызвало ажиотаж среди коллектива.
Ситуация резко изменилась, когда руководство организации узнало о победе и потребовало, чтобы сотрудник вернул билет, утверждая, что джекпот должен быть разделен между всеми людьми на вечеринке. Победитель лотереи отказался от этого, в результате в инцидент пришлось вмешаться правоохранителям.
Спустя время было установлено, что компания специально закупилась просроченными лотерейными билетами и поручила своим бухгалтерам проверить, чтобы ни один из них не был выигрышным, прежде чем их раздадут персоналу. Но, судя по всему, при проверке произошла ошибка. По словам адвоката Тана Кайцзуна, после вручения лотерейных билетов они стали собственностью работников, по этой причине руководство организации не имеет права требовать возврата выигрыша.
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Ситуация резко изменилась, когда руководство организации узнало о победе и потребовало, чтобы сотрудник вернул билет, утверждая, что джекпот должен быть разделен между всеми людьми на вечеринке. Победитель лотереи отказался от этого, в результате в инцидент пришлось вмешаться правоохранителям.
Спустя время было установлено, что компания специально закупилась просроченными лотерейными билетами и поручила своим бухгалтерам проверить, чтобы ни один из них не был выигрышным, прежде чем их раздадут персоналу. Но, судя по всему, при проверке произошла ошибка. По словам адвоката Тана Кайцзуна, после вручения лотерейных билетов они стали собственностью работников, по этой причине руководство организации не имеет права требовать возврата выигрыша.
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Екатерина Коршунова