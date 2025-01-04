Жительница ХМАО выиграла в новогоднюю ночь 147 млн рублей в лотерею

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Домохозяйка из небольшого посёлка в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в новогоднюю ночь выиграла в лотерею 147 миллионов рублей. Счастливый билет был приобретён ею в отделении «Почты России».
Об этом рассказали в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Министерства финансов РФ. Рекордный суперприз достался женщине по имени Ольга в розыгрыше новогоднего тиража лотереи «Мечталлион», который состоялся 1 января 2025 года.
Победительница розыгрыша рассказала, что покупка счастливого билета состоялась совершенно случайно. В почтовом отделении на этом настоял её супруг, который напомнил, что, хотя они и не часто играют в лотерею, но участие в новогоднем розыгрыше считают чем-то вроде семейной традиции. Поддержать её на этот раз, как показали последующие события, было правильным шагом.
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Александр Бойцов