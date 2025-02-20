Нарколог объяснил, как быстро образуется зависимость от алкоголя и сколько она лечится

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20 февраля неофициально считается днем профессиональных алкоголиков. Несмотря на забавность названия, цель этого дня — привлечь внимание к опасной и пагубной привычке.
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» сообщил, что алкогольная зависимость образуется у каждого по-разному, и это зависит от прогрессивности течения.
Дальше, по словам нарколога, начинается опохмеление, которое является второй стадией зависимости.
Он добавил, что к этому лечению подключается посещение групп самой взаимопомощи, 12-шаговые программы, также проводится работа с родственниками заболевших.
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«У кого-то это происходит на протяжении нескольких лет, у кого-то быстрее. Основное проявление зависимости — это потеря количественного контроля, то есть, когда человек не может остановиться на употреблении малых доз спиртного и за каждым застольем начинает напиваться. Дальше наступает амнезия опьянения — провалы в памяти, частичные или полные», — объяснил эксперт.
Дальше, по словам нарколога, начинается опохмеление, которое является второй стадией зависимости.
«Стандарты лечения в государственной наркологии — 21 день. Туда входит дезинтоксикационное воздействие — выведение продуктов распада алкоголя. Далее следует общеукрепляющая терапия с витаминотерапией, направленные на лечение определенных органов, которые пострадали (печень, сердце, поджелудочная железа). Подключаются препараты улучшающие память, мышление, трофику головного мозга. Оказывается психологическая и психотерапевтическая помощь», — рассказал Казанцев.
Он добавил, что к этому лечению подключается посещение групп самой взаимопомощи, 12-шаговые программы, также проводится работа с родственниками заболевших.
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Анастасия Панченко