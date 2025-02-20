Нарколог объяснил, как быстро образуется зависимость от алкоголя и сколько она лечится

Елизавета Петровна Глинка, более известная как Доктор Лиза, вошла в историю как выдающийся российский врач, гуманитарный деятель и правозащитник. Её жизнь была посвящена помощи тем, кто больше всего нуждался в заботе, и её вклад в развитие благотворительности в России невозможно переоценить. «Радио 1» расскажет о её ​карьере и личной жизни.