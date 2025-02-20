«До последнего вздоха»: Нарколог назвал страшные последствия игнорирования алкогольной зависимости

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Алкогольная зависимость — одно из серьезных заболеваний. Специалисты утверждают, что, замечая в себе пристрастие к бокалу, стоит сразу обращаться к наркологам, иначе далее ситуация может усугубиться.
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что алкоголь, как и любой вид наркотика, умеет ждать.
По его словам, если откладывать лечение зависимости в долгий ящик, то все прогрессирует и приобретает серьезные масштабы, поражая набольшее количество органов и систем.
Он подчеркнул, что алкогольная зависимость лечится поэтапно, включая прописанные врачом терапии.
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«Те пациенты, которые не выпивают 10-15 лет, могут внезапно употребить и уйти в месячный запой. То есть это говорит о том, что есть биологическая память на дозу, и бывших алкоголиков не бывает. Это заболевание хроническое остается с человеком до последнего его вздоха», — пояснил специалист.
По его словам, если откладывать лечение зависимости в долгий ящик, то все прогрессирует и приобретает серьезные масштабы, поражая набольшее количество органов и систем.
«Изменяется психика, поведение, человек начинает деградировать. Живет только на тех навыках и умениях, которые он приобрел ранее. И, соответственно, чему-то новому учиться все сложнее и сложнее. Люди быстро истощаются, раздражаются», — рассказал нарколог.
Он подчеркнул, что алкогольная зависимость лечится поэтапно, включая прописанные врачом терапии.
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Анастасия Панченко