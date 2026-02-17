В Китае нашли останки возрастом около 518 миллионов лет с четырьмя глазами
В китайском регионе Куньмин обнаружены останки одного из древнейших позвоночных — Myllokunmingia возрастом около 518 миллионов лет. На окаменелости сохранились следы четырёх глаз.
Как сообщает MIR24.TV, на голове существа видны два крупных пятна по бокам и два меньших сверху. Исследование с помощью электронного микроскопа показало наличие следов меланина и даже отпечатка хрусталика, что подтвердило их принадлежность к органам зрения.
Учёные предполагают, что наличие двух пар глаз помогало ранним позвоночным лучше ориентироваться в неблагоприятной среде. Более широкий обзор позволял быстрее замечать хищников.
Считается, что у предков всех современных позвоночных, включая человека, изначально было четыре глаза. Со временем одна пара утратила зрительную функцию. Остатком этих структур называют шишковидную железу, которая участвует в регуляции сна, но не связана со зрением.
