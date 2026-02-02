Достижения.рф

Российских учёных обязали согласовывать командировки в недружественные страны

Фото: iStock/Martin Philip

Российских учёных обязали согласовывать командировки в «недружественные страны». Меру приняли на фоне ареста археолога Александра Бутягина в Польше, сообщают «Ведомости».



По информации издания, в январе Минобрнауки разослало письма в вузы и научные институты с рекомендацией согласовывать с ведомством участие в мероприятиях в «недружественных» странах. Список включает 49 государств, в основном страны Евросоюза.

Один из источников рассказал, что ещё до рассылки нескольким сотрудникам российского вуза отменили зарубежные командировки, запланированные на весну. Часть учёных также отказывается от поездок за границу из-за опасений возможного ареста — как в случае с Бутягиным, которого Украина добивается экстрадиции из Польши из-за его работы на раскопках в Крыму.

«Демонизируют»: В Кремле объяснили, чего лишают себя недружественные страны
«Демонизируют»: В Кремле объяснили, чего лишают себя недружественные страны

Другой собеседник отметил, что с 2024 года сотрудников МГУ и ВШЭ стали чаще направлять в Турцию, Саудовскую Аравию и Иран. При этом число командировок в Иран резко выросло — туда отправляют даже специалистов, не связанных с этим регионом.

В НИЯУ МИФИ пояснили, что сокращение международных контактов началось значительно раньше — из-за санкций и исключения России из ряда научных коллабораций. В МГТУ имени Баумана заявили, что университет сотрудничает только с дружественными странами.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0