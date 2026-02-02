02 февраля 2026, 11:50

Фото: iStock/Martin Philip

Российских учёных обязали согласовывать командировки в «недружественные страны». Меру приняли на фоне ареста археолога Александра Бутягина в Польше, сообщают «Ведомости».





По информации издания, в январе Минобрнауки разослало письма в вузы и научные институты с рекомендацией согласовывать с ведомством участие в мероприятиях в «недружественных» странах. Список включает 49 государств, в основном страны Евросоюза.



Один из источников рассказал, что ещё до рассылки нескольким сотрудникам российского вуза отменили зарубежные командировки, запланированные на весну. Часть учёных также отказывается от поездок за границу из-за опасений возможного ареста — как в случае с Бутягиным, которого Украина добивается экстрадиции из Польши из-за его работы на раскопках в Крыму.



