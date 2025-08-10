Достижения.рф

В Китае паре удалось поровну поделить 29 куриц при разводе

Фото: iStock/Vladyslav Varshavskiy

В Китае пара из провинции Сычуань оказалась в курьёзной ситуации при разводе – супруги не смогли договориться, как поделить между собой 29 куриц. Об этом сообщает издание South China Morning Post.



Когда вопрос раздела имущества зашёл в тупик, суд предложил два варианта: один из супругов мог бы выплатить компенсацию за «лишнюю» курицу, либо они могли бы вместе её приготовить и съесть.

Бывшие партнёры выбрали второе – сварили одну из куриц, поужинали вместе, после чего окончательно разошлись.

Необычный случай вызвал бурное обсуждение в соцсетях и стал символом того, что даже в разрыве отношений можно найти компромисс.

Анастасия Чинкова

