В Китае паре удалось поровну поделить 29 куриц при разводе
В Китае пара из провинции Сычуань оказалась в курьёзной ситуации при разводе – супруги не смогли договориться, как поделить между собой 29 куриц. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Когда вопрос раздела имущества зашёл в тупик, суд предложил два варианта: один из супругов мог бы выплатить компенсацию за «лишнюю» курицу, либо они могли бы вместе её приготовить и съесть.
Бывшие партнёры выбрали второе – сварили одну из куриц, поужинали вместе, после чего окончательно разошлись.
Необычный случай вызвал бурное обсуждение в соцсетях и стал символом того, что даже в разрыве отношений можно найти компромисс.
