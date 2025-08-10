В Китае паре удалось поровну поделить 29 куриц при разводе

10 августа 2025, 19:22

Фото: iStock/Vladyslav Varshavskiy

В Китае пара из провинции Сычуань оказалась в курьёзной ситуации при разводе – супруги не смогли договориться, как поделить между собой 29 куриц. Об этом сообщает издание South China Morning Post.