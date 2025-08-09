«Галимый пиар»: Гордон ответила на слова Товстика про готовность отдать миллиард бывшей жене

09 августа 2025, 14:13

Гордон заявила, что слова Товстика про готовность отдать миллиард — треп и пиар

Дмитрий и Полина Дибровы (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

На днях Роман Товстик, которого называют предполагаемым возлюбленным Полины Дибровой и который сейчас оформляет развод, выступил в своём блоге.





Он отреагировал на сообщения о намерении при бракоразводном процессе забрать у Елены Товстик несовершеннолетних детей и взыскать с неё алименты. Он отметил, что утверждения о том, что его жену «делают нищенкой, брошенкой без денег на улице» — являются ложными и пообещал оставить ей внушительную сумму — почти миллиард рублей.



Адвокат Елены, Катя Гордон, оперативно прокомментировала эти заявления в своём блоге, опубликовав видеообращение.





«Я юрист, верю в документы, в переводы. И как‑то нигде этого миллиарда нет», — заявила она, указывая, что в иске Товстика фигурирует претензия на пятерых несовершеннолетних детей и требование алиментов с Елены.

«Где, Роман, где получить этот миллиард?» — обратилась она к мужу.

«Очень жаль, если это всё — галимый пиар, потому что у Полины имидж страдает… Готовы отдать миллиард — отдавайте», — добавила Гордон.