Избиения, унижения и помойка в квартире: москвичка с сыном-инвалидом борется с бывшим мужем и его братом

09 августа 2025, 18:59

Readovka: бывший муж терроризирует экс-жену и сына-инвалида в Москве

Фото: iStock/Paul Gorvett

Жительница Москвы пожаловалась на систематические издевательства над ней и сыном-инвалидом со стороны бывшего супруга. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.