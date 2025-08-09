Избиения, унижения и помойка в квартире: москвичка с сыном-инвалидом борется с бывшим мужем и его братом
Жительница Москвы пожаловалась на систематические издевательства над ней и сыном-инвалидом со стороны бывшего супруга. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Москвичи какое-то время жили вместе – купили общую квартиру и завели ребёнка. Однако мальчик родился с расстройством аутистического спектра. Спустя время пара разошлась, договорившись поделить недвижимость. Женщина должна была выкупить у экс-мужа долю, чтобы остаться жить там с ребёнком. Но, увы, мирного расставания не произошло.
Несмотря на достигнутые в суде договорённости, мужчина начал наведываться к бывшей жене домой, унижать её, грубо обращаться с ней и избивать. Потом он и вовсе отказался продавать ей свою долю.
В итоге москвич переехал жить в Доминикану, однако издевательства над семьёй не прекратил. Свою долю в их квартире он подарил брату, который стал ежедневно приходить к невестке и племяннику. Судя по представленным женщиной кадрам, в её квартиру мужчина приносит хлам и мусор с помоек. Из его коробок сыпется грязь и выползают насекомые.
Семейная драма длится уже не первый год. Теперь бывший муж начал угрожать матери своего наследника выселением из квартиры. А на стенах в подъезде то и дело появляются нелестные надписи в адрес бедной москвички.
Девушка уже несколько раз писала заявления в полицию и ходила снимать побои, однако дело не продвигается.
После того как жертва бывшего супруга рассказала о происходящем в соцсетях, мужчины перестали беспокоить её и сына. Однако неизвестно, надолго ли.
Читайте также: