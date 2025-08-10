Алана Мамаева прокомментировала скандал вокруг развода Дмитрия и Полины Дибровых

10 августа 2025, 11:42

Алана Мамаева о скандале вокруг семьи Дибровых: «Никогда не прощайте предателей»

Алана Мамаева (Фото: Telegram / @alanamamaeva1)

Разразившийся вокруг семьи Дибровых скандал потряс многих. Своё мнение уже выразили Виктория Боня, Мария Погребняк и другие звёзды.





На днях подписчики обратились к Алане Мамаевой, которая сама когда-то пережила измену мужа и предательство близкой подруги, и попросили её прокомментировать ситуацию.



Алана Мамаева прокомментировала семейный скандал Дибровых в формате вопрос-ответ в Instagram*.





«Никогда не прощайте предательство. Если любовь прошла, разведитесь! А предавать партнёра и подругу — это подло. А всем подругам Полины нужно пересмотреть своё отношение к ней, ведь это мог быть ваш муж…» — отметила она в запрещённой социальной сети.