В Китае переодетый в костюм женщины мужчина мастурбировал в туалете
В китайском ТЦ задержали мужчину, переодетого в женский костюм
Необычный инцидент произошёл в одном из торговых центров Китая. Мужчина использовал силиконовый костюм, имитирующий внешность женщины, и зашёл в женский туалет.
Как сообщили местные СМИ, посетительницы заметили подозрительное поведение незнакомки и обратились к охране. Нарушителя задержали и передали полиции.
По предварительным данным, мужчина мастурбировал и снимал происходящее на видео. Правоохранители проводят проверку и решают вопрос о привлечении его к ответственности.
