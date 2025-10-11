В Тюменской области 12-летняя девочка погибла, провалившись в пруд
В селе Исетское Тюменской области 12-летняя девочка погибла, провалившись в пруд. Об этом сообщает местный портал 72.ru.
Трагический инцидент произошел 9 октября на заболоченной местности, где при строительных работах вырыли котлован, заполненный водой. По словам местных жителей, школьница шла к подруге и не знала об опасности.
По данным департамента здравоохранения, бригада скорой помощи приехала на место за 7 минут, однако медики смогли только констатировать смерть ребенка.
Ранее сообщалось, что в Тюмени маленькая девочка чуть не утонула в бассейне, ее увезли на скорой.
