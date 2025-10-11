В Испании обнаружили подпольный питомник с телами 250 животных
Испанская полиция раскрыла шокирующий случай жестокого обращения с животными: в одном из подпольных питомников обнаружили более 250 мёртвых животных, включая 28 чихуахуа.
По данным CBS News, выжившие особи были вынуждены питаться останками сородичей из-за полного отсутствия еды.
В ужасных условиях существовали в основном собаки, а некоторые тела были обнаружены в состоянии мумификации. Всего удалось спасти 171 животное, в том числе редких попугаев – ара и какаду. Всех их доставили в ветеринарные центры для обследования и лечения.
Хозяина нелегального питомника арестовали. У него также изъяли большое количество просроченных лекарств для животных. Мужчине предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными.
Полиция отмечает, что это не единичный случай. Ранее, в августе, в Испании выявили подпольный зоомагазин с 150 животными, а в апреле правоохранители пресекли незаконную торговлю дикими кошками через интернет.
Расследование продолжается. Власти призывают граждан сообщать о подозрительных зообизнесах и незаконной торговле животными.
