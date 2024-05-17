В Китае с 17 по 21 мая пройдет выставка «Сделано в России»

Фото: пресс-служба «Российского экспортного центра»
Российский экспортный центр при поддержке правительств России и провинции Хэйлунцзян с 17 по 21 мая 2024 года проводит в Китае фестиваль-ярмарку «Сделано в России». Об этом сообщает пресс-служба «Российского экспортного центра».
Отмечается, что мероприятие пройдет в провинции Хэйлунцзян, имеющей исторически тесные связи с Россией. Целью выставки является популяризация российских товаров среди потребителей КНР.
На выставке будут представлены отборные продукты питания от 22 отечественных производителей – всего более 130 товарных позиций. Гости мероприятия смогут увидеть широкий ассортимент продукции: мясо, сладости, кондитерские изделия, напитки и т.д.
Официальным партнером фестиваля-ярмарки является производитель игристых и тихих вин России «Абрау-Дюрсо».
Представленную продукцию можно будет не только продегустировать, но и приобрести.
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На выставке будут представлены отборные продукты питания от 22 отечественных производителей – всего более 130 товарных позиций. Гости мероприятия смогут увидеть широкий ассортимент продукции: мясо, сладости, кондитерские изделия, напитки и т.д.
Официальным партнером фестиваля-ярмарки является производитель игристых и тихих вин России «Абрау-Дюрсо».
Представленную продукцию можно будет не только продегустировать, но и приобрести.
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Анастасия Хохлова