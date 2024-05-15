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С 15 по 17 мая в «Сколково» проходит форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

15 мая 2024, 19:33
Фото: Пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области

Фото: Пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области

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С 15 по 17 мая в Москве в Инновационном центре «Сколково» проходит крупнейшее публичное ежегодное событие в сфере закупок – Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ», об этом сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.
«Россия сталкивается с множеством вызовов и угроз, цель которых — ударить по экономике страны и ее будущему. Но говоря о контрактной системе, можно смело утверждать: мы спокойны за отстроенный механизм системы закупок, который позволил создать в эти годы основу для стабильной работы государственного заказа и как итог — целевое использование бюджетных средств. Я уверен, что три дня Форума мы проведем с максимальной пользой: услышим мнения друг друга, обменяемся опытом, познакомимся с лучшими практиками своих коллег», — отметил в своем приветственном слове к участникам заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Антон Гетта.

В рамках форума Московская область представила цифровые решения, которые помогают упростить трудоёмкие процессы и повысить производительность труда в сфере закупок.Повышение производительности обеспечивается за счет сокращения трудозатрат. При этом цифровые решения существующей системы закупок и Портала исполнения контрактов помогают избегать нарушений.



Министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова рассказала о том, что в Московской области создана единая экосистема, которая позволяет мониторить и контролировать любой цикл закупки от её планирования до исполнения контракта и представляет собой интеграцию таких систем, как региональный бюджет, система управления ГАСУ, сама система закупок, Портал исполнения контрактов. Аналогичная интеграция с ведомственными и федеральными системами обеспечена и по земельно-имущественным торгам.

Волкова также отметила, что цифровые решения помогают сократить трудозатраты и достичь необходимых результатов.

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#портал
#счёт
#бизнес
#технологии
Волочкова отсудила у ТСЖ почти ₽4 млн после потопа в 200-метровых апартаментах
15 мая 2024, 19:20

Фото: iStock/utah778

Балерина Анастасия Волочкова смогла отсудить у ТСЖ «Итальянская, 4» порядка четырёх миллионов рублей по иску о затоплении апартаментов. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что в сентябре 2021 года в Петербурге затопило 200-метровые апартаменты балерины. В квартире вздулся паркет, появились трещины на потолке, в оконных проёмах, на камине, появилась плесень от сырости.

Волочкова наняла людей для проведения экспертизы. Они оценили ущерб в 3,5 миллиона рублей. Вместе с этой суммой она хотела получить 100 тысяч рублей за моральный вред и 12 тысяч рублей на оплату госпошлины.

В среду, 15 мая, Дзержинский районный суд частично удовлетворил иск Волочковой. Она получил 3,5 миллиона рублей за вред имуществу, 15 тысяч рублей за моральный вред и деньги на оплату госпошлины.

ТСЖ суд оштрафовал на 1,8 миллиона рублей.

По словам Волочковой, это не первый потоп в апартаментах. Последствия первого она устраняла за свой счёт.

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#апартаменты
#ущерб
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Глава Химок Волошин дал старт строительству современной школы и детсада
15 мая 2024, 18:57

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и его жители дали старт строительству новой школы на 1100 мест и детсада на 300 воспитанников. Эти объекты социальной инфраструктуры будут расположены на территории ЖК «Квартал Ивакино», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Мы начинаем строить сразу два важных социальных объекта – школу и детский сад. Они будут отвечать всем современным нормам и требованиям, чтобы юные химчане росли и учились в комфортных условиях. Это просторные классы, хорошее техническое оснащение», – сказал Волошин.
По данным администрации, новая школа позволит снизить нагрузку на уже имеющиеся учреждения образования. Центром притяжения станет просторный актовый зал на 400 мест. Помимо учебных кабинетов, в здании появятся помещения для групп продлённого дня, мастерские по обработке ткани, дерева и металла. В школе предусмотрены два спортзала, информационно-библиотечный центр с медиатекой и центром детских инициатив, медицинский блок с процедурной. Питание учеников организуют в двух столовых на 550 мест.
«Для меня как для мамы первоклассника важно, чтобы в школе были профильные классы, современное оборудование, инфраструктура. Новая школа будет в шаговой доступности от нашего дома, поэтому будем решать вопрос о переходе», – поделилась химчанка Анастасия Исакова.
В детском саду общей площадью 5,1 тыс. кв. м. появятся 12 групповых блоков с игровой, спальней, раздевалкой, буфетной и санузлом. Воспитанники смогут заниматься музыкой и спортом, для развивающих занятий предусмотрена кружковая. Полноценное питание будут готовить в пищеблоке, а медицинскую помощь предоставят в кабинете врача.

Завершить строительство планируется в 2026 году.

В рамках проекта к 2032-му в жилом комплексе появятся три детсада, две школы, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс.

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#дмитрий волошин
#подмосковье
#московская область
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В Истре продолжается масштабная работа по модернизации системы теплоснабжения
15 мая 2024, 18:51

Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой

В Истре продолжается масштабная работа по модернизации системы теплоснабжения, об этом сообщила глава городского округа Татьяна Витушева в своём Telegram-канале.
«В первую очередь в рамках масштабной модернизации в этом году будет проведен капитальный ремонт самых аварийных участков в Истре, Дедовске и в посёлке Глебовский. К примеру, уже сейчас идёт работа по замене целого участка тепловой сети от котельной № 4 города Истра по улице Советская, который и осмотрела сегодня в ходе рабочего выезда», — сообщила посетившая место проведения работ Витушева.

Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой

По её словам, ремонтируемый участок был проложен ещё в 1968 году. Трубы подвергали точечным воздействиям, однако, капитально ни разу не ремонтировали.

Участок, на котором сейчас ведут работы, снабжает энергоресурсами 15 многоквартирных жилых домов, детский сад, школы, объекты соцобеспечения, в общей сложности порядка 5 тысяч человек, подчеркнула глава городского округа.

Ремонтные работы с полным благоустройством территории планируют завершить к концу сентября.

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#татьяна витушева
#истра
#ремонт
#тепло
#свет
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Стало известно о резком замедлении продаж новостроек в Москве
Темпы роста предложения новостроек в Москве сократились в 42 раза
15 мая 2024, 18:48

Фото: iStock/wastesoul

Управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов сообщил, что темпы роста предложения квартир и апартаментов в новостройках Москвы сократились в 42 раза.
«На фоне столь стремительного роста к началу 2023 года в экспертном сообществе стали звучать мнения об угрозе затоваривания рынка недвижимости. Но, как показала практика, рынок быстро достиг баланс предложения и спроса», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Сырцов.

При этом покупательская активность всё же сохраняется на стабильном уровне, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что средняя цена квадратного метра на московском рынке новостроек по итогам апреля 2024 года упала на 0,9%, составив 461,5 тыс. рублей. Как объяснял Руслан Сырцов, на рынке наблюдаются колебания, обусловленные как сезонными изменениями, так и макроэкономическими обстоятельствами.

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#рынок
#цена
#новостройки
#москва
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Подростков пригласили на тематическую смену центров «Авангард» и «Орлёнок»
15 мая 2024, 18:29

Фото: пресс-служба АНО «Авангард»

В этом году снова будет дан старт смене, которую организуют центр «Авангард» и Всероссийский детский центр «Орлёнок». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Авангард».
«Попасть на тематическую смену можно, если тебе 14-16 лет; у тебя есть портфолио с достижениями в конкурсах и олимпиадах гражданско-патриотической направленности за 2022-2024 годы; ты можешь создать видеовизитку «Самопрезентация»; ты хочешь обучаться по одной из пяти военных специальностей в течение 21 дня; ты хочешь провести незабываемое время на море с командой «А», – говорится в сообщении.
По словам организаторов, программа направлена на развитие подростка в сфере военных специальностей или их аналогов на государственной гражданской службе через углублённое знакомство со спецификой профессий.
«Участники пройдут четыре этапа: «Путь к цели: где всё начинается», «Планирование успеха», «От стратегии к действию» и «Посмотрим на результат». Под руководством профессиональных наставников они смогут сформулировать личную профессиональную траекторию развития, определить персональные цели и получить подробные инструкции по дальнейшим действиям для поступления в высшие военные или гражданские учебные заведения», – пояснили организаторы.
По итогам смены каждый участник получит сертификат о прохождении программы, а самые активные и инициативные – грамоты и дипломы.

Подробные условия конкурса можно найти по ссылке.

По другой ссылке прописаны основные даты смены, критерии отбора и правила работы с системой АИС «Путёвка Орлёнок».


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#авангард
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#лагерь
#подмосковье
#московская область
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Автоэксперт Борисов заявил об опасности внезапного крена автомобиля на одну из сторон
15 мая 2024, 18:28

Фото: iStock/anyaberkut

Директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов заявил, что крен автомобиля на одну из сторон может быть очень опасен и привести к ДТП.
Одной из причин этого могут быть изношенные амортизаторы.

«Среди признаков износа и выхода из строя амортизаторов автомобиля можно назвать, например, повышенный крен кузова при поворотах. Это явление опасно, так как может привести к потере сцепления с дорогой и аварии», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Борисов.

Также к признакам износа амортизаторов он отнёс раскачивание автомобиля при торможении или ускорении, стук и дребезжание при езде, а также течь масляной жидкости.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков комментировал ужесточения, которые коснутся ввоза зарубежных машин в Россию через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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#аварии
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#безопасность
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Многодетной семье из Казахстана отменили решение о депортации
15 мая 2024, 18:27

Фото: iStock/Andrei310

Многодетной семье Морозовых из Казахстана отменили решение о департации.
Об этом пишет RT. Как сообщила 19-летняя Карина, о судебном решении семья узнала от адвоката и из новостей. При этом сотрудники ведомств с ними пока ещё не связывались.

В настоящее время Карина, ее мама и один из братьев находятся в центре временного содержания для иностранных граждан.

Отмечается, что Морозовы семь лет жили в Екатеринбурге. В 2024 году семья должна была собрать документы для получения ВНЖ, но их не оповестили, что нужна карта мигранта. Позднее началось разбирательство, а после им вынесли приговор о депортации. Впоследствии суд вынес решение о его отмене.

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#казахстан
#россия
#депортация
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Стало известно, может ли покойник с открытыми глазами забрать с собой на тот свет
Священник РПЦ объяснил, может ли усопший с открытыми глазами забрать с собой
15 мая 2024, 18:18

Фото: iStock/tiero

Российский священник рассказал, может ли покойник с открытыми глазами забрать с собой. Об этом сообщает агентство Кулик.
Существуют слухи о том, что если на прощании покойник лежит с открытыми глазами, то он может забрать в иной мир смотрящего на него. Священник Русской православной церкви заявил, что верить в эти слухи не следует.

По словам служителя церкви, после смерти душа человека покидает тело и переходит в состояние ожидания Страшного Суда. В этот же момент она теряет связь с телом и отправляется на небеса.

Священник подчеркнул, что душа больше озабочена предстоящим Божьим судом. При этом никакого желания забрать с собой кого-то из живых у нее нет.

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#церковь
#священник
#мир
#смерть
#рпц
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В ГД подготовили законопроект о запрещённых для водителей лекарствах
15 мая 2024, 18:02

Фото: iStock/juefraphoto

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил о подготовленном законопроекте о запрещённых для водителей препаратах.
По его словам, законопроект в скором времени внесут на рассмотрение.

Депутат отметил, что из-за отсутствия таких нормативных законов водителям, нарушающим правила дорожного движение из-за своего состояния после приёма некоторых препаратов удаётся избежать ответственности.

«Основанием было то, что сегодня нет официального списка таких препаратов, этот вопрос не урегулирован», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Куринный.

До этого стало известно о том, что число импортных биодобавок к пище на российском рынке оказалось в семь раз больше, чем ранее было известно по официальной статистике.

«В настоящее время участники оборота выходят из тени, и теперь мы можем оценивать их реальное количество, а также объемы импорта, производства и уже в ближайшее время сможем оценить объемы потребления добавок в России», — прокомментировал в беседе с «Известиями» руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

Ранее в Минздраве сообщали, что распространившийся в социальны сетях перечень препаратов, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит информационный характер и не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение.

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#минздрав
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#законопроект
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