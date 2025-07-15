Возле побережья южных Курил случилось землетрясение магнитудой 6,0

Фото: iStock/Lenorlux

Утром во вторник возле побережья южных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.



Как отметила эксперт, данных об ощутимости явления и его последствиях пока нет.

«Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане утром 15 июля. Эпицентр находился в 91 километре южнее необитаемого острова Симушир, очаг - на глубине 124 километров», — отметила Семенова.

Недавно сообщалось о землетрясении возле Курильских островов магнитудой 5,5. Тогда оно случилось на глубине в 166 километров.
Иван Мусатов

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