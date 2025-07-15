Возле побережья южных Курил случилось землетрясение магнитудой 6,0
Утром во вторник возле побережья южных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.
Как отметила эксперт, данных об ощутимости явления и его последствиях пока нет.
«Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане утром 15 июля. Эпицентр находился в 91 километре южнее необитаемого острова Симушир, очаг - на глубине 124 километров», — отметила Семенова.
Недавно сообщалось о землетрясении возле Курильских островов магнитудой 5,5. Тогда оно случилось на глубине в 166 километров.