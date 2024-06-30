В Китае стендовое испытание ракеты завершилось аварией

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В Китае статическое испытание ракеты-носителя Tianlong-3 завершилось аварией. Об этом аэрокосмическая компания Space Pioneer сообщила в WeChat.
Отмечается, что во время испытания произошло нарушение в соединении корпуса ракеты с испытательным стендом, в результате чего она оторвалась от тестовой площадки и взлетела. Затем она упала в горах примерно в 1,5 километрах от места проведения тестового испытания.
Авария произошла в 15:43 по местному времени (10:43 мск). При взлёте и падении ракеты никто не пострадал.
Напомним, что Tianlong-3 является жидкотопливной ракетой, которая по своим характеристикам сопоставима с ракетой Falcon 9 американской компании Илона Маска SpaceX. После доработки она сможет доставлять на земную орбиту 17 тонн полезного груза, а на солнечно-синхронную орбиту – до 14 тонн.
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Авария произошла в 15:43 по местному времени (10:43 мск). При взлёте и падении ракеты никто не пострадал.
Напомним, что Tianlong-3 является жидкотопливной ракетой, которая по своим характеристикам сопоставима с ракетой Falcon 9 американской компании Илона Маска SpaceX. После доработки она сможет доставлять на земную орбиту 17 тонн полезного груза, а на солнечно-синхронную орбиту – до 14 тонн.
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Анастасия Чинкова