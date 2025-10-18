В Китае умер лауреат Нобелевской премии по физике
Китайский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин скончался в возрасте 103 лет в Пекине. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Чжэньнин, который был членом Китайской академии наук и профессором Университета Цинхуа, умер в субботу, 18 октября, из-за болезни.
Ян Чжэньнин создал основы современной теории калибровочных полей и предложил гипотезу о слабых взаимодействиях. В 1957 году, совместно с Ли Чжэндао, он был удостоен Нобелевской премии по физике.
Напомним, 6 августа 2024 года американский физик китайского происхождения Ли Чжэндао, лауреат Нобелевской премии по физике, скончался в возрасте 97 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: