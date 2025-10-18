Звезда «Коллекционера» и «Доктора Дулиттла» Саманта Эггар умерла на 87-м году жизни

18 октября 2025, 05:10

Саманта Эггар (Фото: кадр фильма «Коллекционер», 1965)

Скончалась знаменитая британская актриса Саманта Эггар, известная по фильмам «Коллекционер», «Доктор Дулиттл» и «Выводок». Звезда ушла из жизни в возрасте 86 лет, передает The Hollywood Reporter.