Звезда «Коллекционера» и «Доктора Дулиттла» Саманта Эггар умерла на 87-м году жизни
Скончалась знаменитая британская актриса Саманта Эггар, известная по фильмам «Коллекционер», «Доктор Дулиттл» и «Выводок». Звезда ушла из жизни в возрасте 86 лет, передает The Hollywood Reporter.
Актриса умерла в среду в своем доме в Лос-Анджелесе, окруженная близкими и теплыми словами их любви. Перед смертью она долго боролась с болезнью.
Саманта была замужем за американским актёром Томом Стерном с 1964 по 1971 год. От этого брака у них осталось двое детей: дочь Дженна, которая пошла по стопам родителей и стала актрисой, и сын Николас — кинопродюсер.
Дженна Стерн отметила в личном блоге, что ее мама прожила «долгую и прекрасную жизнь». За свою карьеру артистка заслужила премии Каннского кинофестиваля (за лучшую женскую роль) и получила «Золотой глобус».
Карьерный взлет Саманты Эггар пришелся на период после 1965 года, когда она блестяще сыграла похищенную студентку-художницу в «Коллекционере». За эту роль она получила номинацию на «Оскар».
Однако звезда бралась не только за роли в кино, она также работала актрисой озвучивания. Так, например, Саманта стала голосом Геры в мультфильме «Геркулес» (1997), запомнившись многим детям.
