В Китае восьмилетний мальчик вышел из комы благодаря голосам одноклассников
В Китае восьмилетний мальчик Лю Чуси пришёл в сознание после 55 дней комы благодаря голосам одноклассников. Об этом сообщает South China Morning Post.
В ноябре прошлого года ребёнок из провинции Хунань получил тяжёлые травмы мозга и лёгких в результате ДТП. Врачи оценивали его шансы на пробуждение как минимальные и рекомендовали матери использовать знакомые звуки для стимуляции мозга.
Женщина стала включать сыну записи с голосами его учителя и одноклассников, которые звали его поиграть в футбол, вернуться к учёбе и пели любимые песни ребёнка. Через 45 дней мальчик впервые отреагировал — пошевелил веками и улыбнулся, услышав голос учителя.
На 55-й день Лю Чуси полностью пришёл в себя и смог двигать рукой. Когда его посетили учитель и друзья, он попытался открыть глаза и помахать им. Мать мальчика назвала это чудом и выразила надежду, что история подарит веру другим семьям, столкнувшимся с тяжёлыми травмами близких.
