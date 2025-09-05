В Китае врачи извлекли из мозга пациента ленточного червя длиной 18 сантиметров
В Китае врачи извлекли из мозга пациента живого ленточного червя длиной 18 сантиметров. Об этом сообщает издание Mothership.
Пациентом оказался житель провинции Хунань. В апреле прошлого года его состояние здоровья начало ухудшаться. Среди жалоб он называл инородный предмет в глазах и мозаичные пятна в поле зрения. Офтальмолог не выявил никаких нарушений, а аномалии заметили при помощи магнитно-резонансной томографии. Врачам удалось обнаружить инородное тело в мозгу мужчины. Чтобы точно определить это, потребовалась операция, от которой он отказался.
В конце июля этого года мужчине резко стало плохо. У него начались судороги, и он постоянно падал в обмороки. К тому же изо рта жителя шла пена. Проведя операцию, хирурги вытащили из черепной коробки ленточного червя из рода Spirometra длинной 18 сантиметров. Мужчину выписали из больницы спустя десять дней наблюдений.
Медики подозревают, червь мог оказаться в мозгу жителя после того, как он много лет назад проглотил сырой желчный пузырь пойманной змеи.
